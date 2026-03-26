V Planici tudi učenci in dijaki šestih slovenskih šol iz Trsta in Gorice

Državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je danes v Planici pozdravila skoraj 500 zamejskih in izseljenskih otrok, ki so spremljali prvi dan svetovnega pokala v smučarskih skokih. Dobre volje in navijaškega navdušenja jim po navedbah urada ni skazilo niti neugodno vreme, ki je zaznamovalo današnje kvalifikacije.

Mladi Slovenci iz vseh štirih zamejskih skupnosti Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške, pa tudi mladi rojaki iz Bosne in Hercegovine so na povabilo podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona danes spremljali prvi tekmovalni dan svetovnega pokala v smučarskih skokih. Izmed slovenskih šol v Italiji so v Planico šli nekateri razredi iz osnovnih šol Voranc (Doberdob), Butkovič (Sovodnje), Trubar Kajuh (Bazovica), 1. maj (Zgonik) ter Ribičič in srednje šole Cankar (Sv. Jakob).

Na prizorišču v dolini pod Poncami jih je pozdravila državna sekretarka Humar, ki je izpostavila pomen pobude Zamejski otroci v Planici.

»Ko smo pred štirimi leti snovali to pobudo, smo si resnično želeli, da slovenski otroci, ki živijo zunaj meja, doživijo najlepšo plat slovenstva. Tisto najbolj veselo, najbolj ponosno, najbolj pogumno. Da v njih okrepi zavest in samozavest. Mislim, da je bilo uspešno,« je dejala.

Navdušenja in dobre volje mladih navijačev, ki so v Planico prišli opremljeni s plakati, zastavami in navijaškimi pripomočki, nista ustavila niti sneg in nižje temperature, so sporočili v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Urad je navijaško obarvan dan pripravil v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije in slovenskimi krovnimi športnimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah ter slovenskimi društvi v BiH.