V Miljskem gradu bosta zaživeli zgodovina in kultura

V soboto in nedeljo bo Miljski grad po dolgem času ponovno odprt za javnost. V okviru spomladanskega deželnega dogodka Castelli aperti - Odprti gradovi, bo nova lastnica te srednjeveške utrdbe Federica Alessio sprejemala obiskovalce v soboto popoldne od 15. do 18. ure in v nedeljo od 10. do 18. ure. Vsako uro bo pospremila goste na voden ogled in odgovarjala na njihova vprašanja.

Grad je namreč odkupila pred kratkim. Tržačanka, ki živi v Združenih državah Amerike, namerava urediti prostore in v njih prirejati dogodke. Na mestece ob severovzhodnem robu Italije je posebno navezana, pravi, prav tako na njegov grad in zgodovino. Grad je bil zgrajen ob koncu 14. stoletja in je do 19. stoletja deloval kot vojaška utrdba. Nato je bil veliko let zapuščen, dokler ga ni leta 1900 odkupil oglejski patriarh Giacomo Derossi in ga spremenil v zasebno hišo, ki jo je leta 1991 odkupil umetnik Villi Bossi. Kipar je v njem ustvarjal in razstavljal svoja dela.

Kultura, je prepričana nova lastnica Federica Alessio, je duša Miljskega gradu. Sama si namreč želi, da bi v njem obiskovalci zadihali zgodovino kraja in delili lepoto skupnega doživljanja najrazličnejših kulturnih vsebin. Več informacij je na voljo na spletni strani www.castellodimuggia.it.