Dela v predoru Bombelj, obvoz avtobusov

V petek, 27. marca, bo zaradi rednih vzdrževalnih del v predoru Bombelj za nekatere avtobuse mestnega prevoznika Trieste Trasporti začel veljati obvoz. Predor bo zaprt med 22. uro v petek in 5. uro zjutraj v soboto. Linija 20 bo v smeri Trga Libertà obvoz naredila po Istrski ulici, Trgu Pestalozzi in Ulico Molino a vento do Garibaldijevega trga. Ta obvoz bo veljal tudi za smer Milje. Tudi linija 23 bo vozila po drugi trasi. Namesto prečkanja predora bo avtobus peljal po istih ulicah kot linija 20. Podobno velja tudi za linijo 34. Ob tej priložnosti bo Trieste Trasporti aktiviral tudi linijo 18/., ki bo potnikom omogočil prevoz po Drevoredu D’Annunzio. Avtobus bo vozil na relaciji Stara mitnica - Seneni trg. Podoben prometni režim bo veljal tudi ob aprilskih koncih tedna.