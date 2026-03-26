Člani društva Coscioni obudili primer Martine Oppelli

Danes zjutraj so člani društva Luca Coscioni sami vložili prijavo na kvesturo, da bi ponovno opozorili na problematiko medicinske pomoči pri prostovoljnem koncu življenja. V ospredju je primer Martine Oppelli, ki je lani po dolgi bitki z zdravstvenim podjetjem Asugi odšla na asistirani samomor v Švico. Oppelli, ki je več kot 20 let živela z multiplo sklerozo in bila zaradi nje paralizirana, je pred odhodom v Švico vložila pritožbo proti Asugiju zaradi opustitve dolžnosti in mučenja, a tožilstvo je to zadevo arhiviralo.

Zato so aktivisti vložili samoovadbo, da bi preučili ali je Asugi s svojim zavračanjem storil kaznivo dejanje ali so prostovoljci, ki so pomagali, kršili zakon o asistiranem koncu življenja. Filomena Gallo in Marco Cappato iz združenja Luca Coscioni sta v družbi drugih aktivistov pred kvesturo poudarila, da so vsi skupaj pripravljeni prevzeti odgovornost, če obstajajo pogoji za nadaljevanje postopka proti civilni nepokorščini.

Medtem ko so ponovno oživeli primer Oppelli, je na dan prišla tudi novica, da v Trstu obstaja še en primer, ki naj bi ga društvo spremljalo, a podrobnosti še niso razkrite javnosti. Povedali so le, da je tudi v tem primeru zdravstveno podjetje Asugi zavrnilo prošnjo za evtanazijo.

Da ima borba za pravico do konca življenja tudi politični vidik, so člani društva izpostavili na javnem srečanju, ki je po vložitvi samoovadbe potekalo v kavarni San Marco. Na njem sta naporno potovanje z Martino Oppelli v Švico opisala Claudio Stellari in Matteo D’Angelo. Aktivista sta večkrat poudarila, da ne obžalujeta svoje odločitve in da bi pomagala vsakomur, ki bi se znašel v podobnem položaju, kot se je Oppellijeva. Ta je ob različnih priložnostih poudarjala, da si želi umreti v svojem mestu. Na koncu je pomoč morala poiskati v Švici, kjer je samomor z zdravniško pomočjo mogoč.