Iznad Skandinavije se proti Alpam in Balkanu širi anticiklon, v Sredozemlju pa je plitvo ciklonsko območje. Od severovzhoda nad naše kraje še doteka vlažen in hladen zrak.

Danes bo pretežno jasno z zmerno do okrepljeno burjo na obali in na vzhodu. Na Trbiškem se bo pojavljala nizka oblačnost.

Danes bo večji del dneva pretežno oblačno. Rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo, najkasneje v južni Sloveniji. Popoldne se bo oblačnost na severu trgala. Na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.