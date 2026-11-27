Več kot 250 ljudi na Pomorski postaji, polna dvorana, aplavzi in pozivi k enotnosti. Srečanje »Esserci«, s katerim je desnosredinska koalicija začela predvolilno povezovanje, je imelo jasno sporočilo: desnica je tu, složna in pripravljena na novo volilno tekmo.

Toda prvi del večera je bolj kot na predstavitev skupne politične vizije spominjal na festival žaljivk in osebnih obračunov. Osebni napadi, zbadljivke in ostre pripombe na račun političnih nasprotnikov, zlasti županskega kandidata leve sredine Mitje Gialuza in njegove partnerke, poslanke DS Debore Serracchiani, so se vrstili ob glasnem odobravanju občinstva. Aplavzi so večkrat pospremili izjave, ki so imele več skupnega s političnim obračunavanjem kot z vsebinsko razpravo. Drugi del srečanja je bil bolj umirjen, govori so bili posvečeni dosežkom, prihodnjim projektom in zagotavljanju koalicijske enotnosti. Kaj pa ime kandidata za župana? Ne pred sredino januarja.

Najboljša obramba je napad – tako bi lahko povzeli uvodni del večera. Namesto da bi se govorniki predvsem odzivali na očitke opozicije, so pobudo prevzeli sami in se lotili političnih nasprotnikov. Očitki, osebne diskvalifikacije in zbadljivke so poželi aplavz dvorane. Večer so odprli s predstavitvenim filmom, v katerem so nanizali projekte in dosežke skoraj desetletnega vodenja Trsta. Obnove javnih površin, infrastrukturne naložbe, urejanje mestnih četrti in razvojni projekti so bili predstavljeni kot dokaz uspešnega upravljanja. Z opravljenim so bili govorniki očitno zadovoljni.

Fedriga je na voljo

V središču pozornosti je bil pričakovano aktualni župan Roberto Dipiazza, ki je neokusne šale na račun opozicije nizal eno za drugo. Pomemben del večera je pripadel tudi predsedniku deželne vlade Massimilianu Fedrigi, ki se je uvodoma posmehoval iz levosredinske koalicije, v kateri naj bi bilo preveč popolnoma drugačnih duš, predvsem radikalno levih. Dipiazza mu je izrazil podporo, občinstvo pa je njegove besede večkrat pospremilo z aplavzom. Fedriga je poudaril, da koalicija ne sme biti zgolj seštevek strank zaradi volilnih koristi, temveč mora temeljiti na skupnih vrednotah in projektih. Ob ugibanjih o njegovi prihodnji politični vlogi je bila posebej pomenljiva njegova izjava, da je bil vedno na voljo, da je na voljo zdaj in da bo na voljo tudi v prihodnje. Kandidature ni napovedal, vendar je s tem – kot že večkrat do zdaj – pustil odprta vrata.

Grki, Srbi, Kitajci, samo ne Slovenci

Pozornost je pritegnil tudi Claudio Giacomelli, deželni svetnik Bratov Italije, ki je ob razmišljanju o večkulturnosti Trsta omenil Grke, Srbe in Kitajce. V njegovem izboru skupnosti so opazno izpadli Slovenci. Takšna selektivnost pa ni preveč presenetila udeležencev srečanja.

Med osrednjimi temami je bila tudi varnost. Desnosredinski predstavniki so nasprotovali dodatnemu centru pomoči na območju Trga Libertà ter se sklicevali na stališča notranjega ministra Mattea Piantedosija, ki je Trst obiskal v četrtek. Govorili so tudi o projektu Porto Vivo in nadaljevanju urbanističnih naložb.