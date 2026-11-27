»Dovete ringraziare zio Matteo!« Lahko se zahvalite stricu Matteu – je pisalo pod fotografijo italijanskega ministra za promet Mattea Salvinija, ki se je izrisala na ekranu, ko se je serviser hladilnikov Salamerije Alpija iz Tolmina, ki je del tamkajšnje kmetijske zadruge, skušal prijaviti v sistem za hlajenje. Ugotovil je, da je dostop v sistem bil blokiran. Tolminski salameriji se je zgodilo podobno, kot se je pred tedni številnim trgovinam po celi Evropi, tudi v Italiji: hladilniki so postali tarča kibernetskega napada.

Neznani storilci so v več hladilnikih in komorah temperaturo nastavili na 100 stopinj Celzija. Eden od zaposlenih v obratu je med kontrolo naključno opazil, da je temperatura v zamrzovalni komori nastavljena na 100º C. Napako so odkrili še v klavnici in hladilniku v eni od trgovin, kjer je bila temperatura nastavljena na 20º C, je poročala STA. Po napadu so vse hladilne sisteme odklopili iz omrežja in temperature nastavili ročno, uvedli so tudi fizični nadzor vsakih nekaj ur.