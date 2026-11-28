KOŠARKA

C-LIGA

Cividale – Bor Radenska 71:56 (24:10, 41:26, 53:38)

Bor: Lo Duca 0 (-, 0:3, 0:1), Maiola 15 (1:2, 1:3, 4:6), Fran. Savoia 3 (-, -, 1:2), Gasaparoni, Sommariva nv, D’Iglio 9 (1:2, 4:6, -), Jakin 8 (4:4, 2:5, 0:5), Comar 12 (-, 6:9, 0:3), Končar 0 (-, 0:1, -), Lettieri 7 (0:1, 2:8, 1:1), Fil. Savoia nv, Pauletto 2 (-, 1:5, 0:4). Trener: Kapo.

Borovci so v Čedadu igrali slabo in so povsem zasluženo izgubili.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Dom – Azzurra 78:66 (18:19, 40:31, 66:41)

Dom: Salvi (6 (1:2, 1:3, 1:4), D. Abrami 2 (1:2, -, -), Tarantini 3 (1:2, 1:4, -), G- Zavadlav 7 (-, 2:3, 1:2), Devetak 4 (-, 2:5, -), Spolaore 14 (3:3, 4:6, 1:5), Bressan 21 (-, 6:9, 3:5), Calzavara 2 (-, 1:1, 0:1), Verbicaro 0 (-, 0:3, -), Futia 4 (0:3, 2:7, -), Fornasari 15 (5:8, 2:6, 2:3). Trener: Bonetti.

Košarkarji Doma so z izjemo prve četrtine vseskozi vodili in na koncu zasluženo zmagali. Bonettijevi varovanci so tokrat izbrali zbrano tako v fazi napada kot obrambe. V ključnih trenutkih se niso pustili presenetiti. Za Dom je proti tržaški Azzurri druga prvenstvena zmaga.

Cormons – Kontovel 78:65 (19:10, 37:30, 61:46)

Kontovel: Terčon 2 (0:2, 1:1, -), Bellettini 4 (2:2, 1:3, -), Hmeljak nv, Mattiassich 8 (2:2, 0:3, 2:7), De Petris 11 (3:4, 4:9, -), Čebulec nv, Glavina 2 (-, 1:2, -), Rocchetti 4 (-, 2:4, 0:1), Pro 21 (3:5, 9:15, 0:1), Salvi 0 (-, -, 0:2), Gulič, Scocchi 13 (-, 2:4, 3:8). Trener: Peric.

Kontovelci so na gostovanju v Krminu nepričakovano klonili proti nižjeuvrščeni peterki. Varovanci trenerja Francesca Perica so igrali slabo tako v napadu kot v obrambi. Gostitlejme so se približali le v drugi četrtini (-7 točk). Po prvem polčasu je Cormons spet zbežal na + 17 točk in dejansko zapečatil usodo Kontovela.