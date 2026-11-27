December je v občini Devin - Nabrežina posebno čaroben mesec. Božični program, ki ga vsako leto pripravi občina v sodelovanju s krajevnimi društvi, bodo letos obogatile nekatere novosti.

Uradno odprtje bo v ponedeljek ob 17. uri s prižigom lučk pred občino. Do Burjinega teka, ki bo 10. januarja, se bodo vrstili sejmi, zdravice, koncerti, obiski kmetij, delavnice, pokušnje domačih izdelkov, športne prireditve in mnogi drugi dogodki za vse starosti. Vsako naselje bo imelo svoje božično drevo (letos ga bodo postavili tudi v Slivnem, Prečniku in Trnovci), otroke iz marsikatere vasi bo obiskal Miklavž. Med novostmi je natečaj za najlepše jaslice, ki ga prireja občina v sodelovanju s krajevnimi župnijami ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega.

»Naš namen je, da ponesemo praznično vzdušje v vsa naselja, namesto da bi pritegnili ljudi samo na bolj središčne lokacije. S tem želimo ustvariti trenutke srečevanja na vseh koncih občinskega območja in priti na roko ljudem, ki imajo težave s premikanjem,« je pojasnil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec na včerajšnji predstavitvi božičnega programa Veseli december 2026. »Božič pa naj ne bo le trenutek, ko s svojimi najdražjimi praznujemo za dobro založenimi mizami, temveč tudi priložnost za to, da svetlejše občutke ponesemo, komur se v tem trenutku spopada s temo,« je še poudaril Gabrovec.

Pozdravili sta tudi občinska uslužbenka Cristina Sfreddo ter odbornica za kulturo in enake možnosti Marjanka Ban. Slednja je poudarila še posebej trud številnih posameznikov in organizacij, ki v uresničitev božičnih dogodkov vlagajo svoje znanje in svoj prosti čas.

Prižig lučk božičnega drevesa pred občino bo spremljalo Godbeno društvo Nabrežina. S prižigom lučk se bodo 4. decembra začela praznovanja tudi v Naselju sv. Mavra, naslednjega dne v Mavhinjah, 6. decembra v Devinu, 9. decembra na nabrežinskem Trgu svetega Roka in 11. decembra v Cerovljah.

Celoten program tukaj.