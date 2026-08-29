Sobota, 29. avgusta 2026

Nad Britanskim otočjem je območje nizkega zračnega tlaka, hladna fronta je od severozahoda že dosegla Alpe. Pred njo se nad naše kraje z jugozahodnim vetrom širi zelo topel in suh zrak.

Danes dopoldne bo v nižinah in na obali jasno do rahlo oblačno. V hribih bo spremenljivo, zlasti popoldne, ko bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Danes dopoldne bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, možna bo tudi kakšna močnejša. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.