»Ne bom tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavo«

Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je danes v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice.

»Kot predsednica Republike Slovenije imam skupaj z vami (...) odgovornost, da vsak dan varujem in uveljavljam vrednote, zapisane v ustavi. Tako bo tudi v prihodnje. Kot bo v prihodnje ostala tudi moja zaveza, da ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države,« je Pirc Musar dejala v nagovoru diplomatskemu zboru, ki je potekal za zaprtimi vrati.

Nanizala je več pohval na račun slovenske diplomacije v svetu in njenih dosežkov, izrazila pa je tudi nekaj kritik, predvsem v luči potez trenutne vlade. Pri tem je omenila nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Slovenija je s tem po mnenju predsednice »zamudila priložnost za zasedbo visokih položajev v mednarodnih institucijah«, takšnih priložnosti pa »za nas ni prav veliko«.

Posredno se je odzvala tudi na besede premierja Janeza Janše, ki je v četrtek v nagovoru diplomatom dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije. »Ne želim polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko. Te pristojnosti so določene z ustavo in zakonom. Želim pa jasno povedati, da pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo,« je dejala.