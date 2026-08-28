Po kibernetskem napadu spet odpirajo igralnice

V družbi Hit so po torkovem kibernetskem napadu uspešno vzpostavili pogoje za delovanje informacijskih sistemov, ki v tem trenutku omogočajo odpiranje igralnic. Na delovna mesta se postopoma vračajo zaposleni, ki so bili v času izrednega dogodka napoteni na čakanje na delo.

Hitovi ekipi informatike in zunanjih strokovnjakov je sinoči uspelo vzpostaviti delovanje informacijske infrastrukture, ki je pogoj za poslovanje Hitovih igralnic. V noči na petek so za goste odprli igralnico Perla, trenutno dela za zagon obratovanja potekajo tudi v ostalih igralnicah. V Hitu pričakujejo, da bodo ostale enote odprte tekom današnjega dne oziroma najkasneje ta konec tedna. Gostom zaenkrat zagotavljajo omejeno ponudbo iger le na igralnih avtomatih, v najkrajšem možnem času bodo skušali vzpostaviti še druge sisteme in aplikacije, ki bodo okrepili igralniške, hotelske in druge poslovne procese.

»Usklajeno delo internih in zunanjih informacijskih strokovnjakov je bilo ključno za čim hitrejšo vzpostavitev poslovanja. Zahvaljujemo se vsem zaposlenim, poslovnim partnerjem, drugim gospodarskim družbam ter državnim institucijam in pristojnim organom za podporo, strokovno pomoč in konstruktivno sodelovanje. Vzdrževanje in dodatna okrepitev informacijske infrastrukture in varnosti ostaja ena od razvojnih prioritet družbe tudi v prihodnje,« je povedal mag. Sandi Brataševec, predsednik uprave družbe Hit.

Ostalih podrobnosti informacijskega incidenta zaradi postopkov preiskave, ki še poteka, v javnosti ne morejo komentirati.