Po »doktorju Antonu«, ki je delal v bolnici Franji, bi pri Neaplju poimenovali ulico

Antonio Ciccarelli (1914-1998) s partizanskim imenom Doktor Anton je bil italijanski vojaški zdravnik, ki je po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 prestopil v slovensko partizansko gibanje. Organiziral je mrežo partizanskih bolnišnic in sanitetnih postojank na Primorskem ter med drugim deloval tudi v bolnišnici Franja. Nato se je pridružil italijanski partizanski enoti Garibaldi Natisone, po vojni se je vrnil v Italijo ter živel v Giuglianu pri Neaplju. Imel ga je za svoj kraj, čeprav je bil rojen v Novari.

V Sloveniji je njegovo ime vklesano v kolektivni spomin, v Italiji pa je njegova življenjska zgodba dolgo ostala omejena na raziskave peščice zgodovinarjev. In zlasti na spomine, ki so jih skrbno ohranjali njegovi svojci, začenši s sinom Felicianom Ciccarellijem.

V Giuglianu, kot piše Linda Di Benedetto v glasilu VZPI-ANPI Patria indipendente, načrtujejo, da bi po partizanskem zdravniku poimenovali ulico ali trg ter da bi še z drugimi pobudami počastili njegov spomin.

Italijansko Združenje zbornic zdravnikov in zobozdravnikov je Ciccarellija predlagalo za ugledno državno nagrado Geppino Micheletti. Podeljujejo jo zdravnikom in zdravstvenim delavcem, ki so se odlikovali po izjemnem čutu za dolžnost in nesebičnost. Micheletti je bil zdravnik, ki je med prvimi pomagal poškodovanim v pokolu leta 1946 v Vergaroli pri Pulju. Žirija žal naposled ni prisluhnila kandidaturi stanovskega združenja zdravnikov.