RAI umika Sigfrida Ranuccija iz vodenja oddaje Report

Poteza je bila v zraku že nekaj dni, zdaj pa je tudi uradna. Vodstvo italijanske javne radiotelevizije RAI je novinarja Sigfrida Ranuccija, ki je bil oktobra lani tarča atentata, umaknilo iz vodenja preiskovalne oddaje Report, obraz katere je bil od leta 2017. Že pred tem, ko je oddajo vodila Milena Gabanelli, je pri njej sodeloval.

V novi sezoni – začela se bo 8. oktobra – bosta oddajo vodila preiskovalna novinarja Giulia Presutti, ki pri Reportu sodeluje od leta 2018, in Daniele Piervincenzi, ki se je pri nacionalni medijski hiši doslej posvečal poglobitvam in preiskovalnemu novinarstvu.

Sigfridu Ranucciju so ponudili tri možnosti, za katere so v Drevoredu Mazzini ocenili, da so skladne z njegovimi dosedanjimi izkušnjami. Neuradno naj bi mu ponudili sodelovanje pri spletnem portalu Rainews, pri TV-dnevniku TG3 ali pa kako dopisništvo.

Vodstvo RAI odločitve za umik prepoznavnega novinarja ni utemeljilo, se pa to dogaja ravno v času, ko preiskujejo poskus atentata nanj, zaradi katerega so že aretirali tako materialne izvajalce kot domnevnega naročnika – mešetarja Valterja Lavitolo, ki si je bil z Ranuccijem blizu.

Ranucci je prepričan, da je poteza politično motivirana, podobno menijo v opoziciji.