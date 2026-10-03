Sobota, 3. oktobra 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severozahodno Evropo. K nam v spodnjih plasteh ozračja z vzhodnimi vetrovi doteka suh in razmeroma topel zrak.

Danes bo zmerno oblačno zaradi občasne prisotnosti visoke koprenaste oblačnosti. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja. Dnevne temperature bodo nad dolgoletnim povprečjem.

Danes bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih oblakov. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.