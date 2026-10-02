Padec intenzivnosti in slabi odstotki pri metu botrovali porazu Doma

Dom – Interclub Muggia 70:76 (24:18, 43:42, 56:62)

Dom: D. Abrami 3 (3:4, -, -), Verbicaro 0 (-, -, -), G. Zavadlav 8 (2:2, -, 2:7), Devetak 2 (-, 1:1, -), Spolaore 15 (4:7, 4:12, 1:9), Bressan 19 (3:4, 8:12, 0:2), Futia 0 (-, 0:1, -), Tarantini 4 (-, 2:2, 0:1), Fornasari 13 (6:&, 2:5, 1:4), Rossmann 6 (1:1, 1:6, 1:3), Ambrožič in Michilini nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so nastope v letošnji deželni diviziji 1 začeli z domačim porazom proti miljskemu Interclubu. Gostje so bili zasluženo boljši z izidom 70:76. Dom se je Interclubu enakovredno upiral le v prvem polčasu, v drugem pa je izgubil stik z nasprotniki.

Bonettijevi varovanci so sicer tekmo začeli zelo spodbudno in si med prvo četrtino priigrali tudi 8 točk naskoka. Ob koncu druge četrtine pa so kapetan Abrami in soigralci nekoliko popustili, tako da so Miljčani na glavni odmor odšli le s točko zaostanka. Drugi polčas se je začel tako, kot se je končal prvi, in sicer v znamenju gostujoče peterke. Dom ni kazal več tiste intenzivnosti, s katero je začel dvoboj, odstotki pri metu iz igre pa so padli, tako da so jim nasprotniki pobegnili. V tretji četrtini so si priigrali tudi 8 točk prednosti.

V zadnjih desetih minutah so domačini skušali reagirati, manj kot na 5 točk razlike pa se niso uspeli približati. Interclub je ohranil vajeti igre v svojih rokah in na koncu prišli do zaslužene zmage. V naslednjem krogu bo Dom čez teden dni gostil Libertas iz Gonarsa.