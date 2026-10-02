Ob obletnici Okusi Krasa s publikacijo Zgodba o zemlji, tradiciji, strasti

Ob jubileju je pri SDGZ luč zagledala publikacija Zgodba o zemlji, tradiciji in strasti, ki so jo uredili Jessica Štoka, Ingrid Scozzai in Janez Bogataj. Besedila so prispevali Stefano Cosma, Alice Noel Fabi, Toni Gomišček, Vesna Guštin Grilanc, Enrico Maria Milič, Jasna Simoneta in Jessica Štoka. Izšla je pri založbi Mladika, grafično jo je oblikoval Sintesi Hub.

Publikacija opozarja na vlogo Okusov Krasa pri spoznavanju območja in tradicij. Kot sta povedala Stefano Cosma in Vesna Guštin, je v njej zbranih 20 jedi z recepti, ki najbolje odražajo značaj Krasa, njegove značilne sestavine in kulinarično tradicijo. Tu najdemo na primer kruh s figami in orehi, šelinko, zeliščno frtaljo, kraško joto, panirane barkovljanske sardone, kifeljčke, slivove cmoke, fanclje z dušo in veliko drugih. Ob njih je predstavljenih pet značilnih lokalnih pridelkov, ki so pomemben del kraške kulinarične identitete - ekstra deviško oljčno olje, vina s Krasa in iz Brd, kraški med, suhe mesnine in siri.

Vsak avtor je ponudil recept in prispeval svojo zgodbo oz. posebno vez s Krasom. »Gre za vpogled v jedi, ki vključujejo tradicijo in avtentičnost, v zgodbe številnih družin, proizvajalcev, čebelarjev, kmetovalcev ali gostincev,« je dejal Cosma. Guštin pa je poudarila, da je tradicija zakon in da je nadvse pomembno, da jo ohranimo. »Začeli smo s tradicionalnimi recepti, ki pa so se v času spremenili. Jota, ki jo kuhamo danes, ni več taka, kot so jo pripravljale naše none pred sto leti. V recepte so se vključile novosti in svoje je prispevala domišljija, osnova pa ostaja ista,« je dodala Guštin.

Da pomeni tradicija identiteto in kontinuiteto, je dodal Janez Bogataj in opozoril, da kljub spremembam in prilagajanjem, moramo ohraniti razpoznavnost. Enrico Maria Milič je svoje pisanje vezal na hrano, ki mu jo je pripravljala nona, Toni Gomišček pa je poudaril sinergijo med avtorji, ki ljubijo Kras in tradicije.