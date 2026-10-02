Ob Barcolani bo živo tudi na Krasu

V času, ko se Trst pripravlja na Barcolano, postanejo Opčine idealna razgledna točka nad zalivom, kjer lahko obiskovalci spremljajo dogajanje in si obenem privoščijo sprehod s kočijo po Napoleonski poti, prigrizek pod obeliskom na Selivcu, ogled starinskega tramvaja in še veliko drugega. Na prireditev Jesen na Opčinah - Rdeče listje na Krasu, bela jadra na morju vabi konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju s tržaško občino, Zadružno kraško banko Trst Gorica, lokalnimi društvi in organizatorji Barcolane 58.

Opčine se že pripravljajo na najbolj množično regato na svetu. V trgovinah so okrasili izložbe na temo jadranja, najlepšo bo konzorcij nagradil. Do 11. oktobra pa bodo gostinci ponujali lokalne dobrote v okviru pobude Itinerari del Gusto. Jutri, v četrtek in soboto, 10. oktobra, bo društvo GAAST priredilo vodene oglede openskih bunkerjev (rezervacije zbirajo na e-naslovu gaasts1@gmail.com). V četrtek ob 15.30 bo društvo Volop - Voluntariat Opčine povabilo v Hišo Capon, ki je od 1. septembra ponovno odprta, na turnir v igri s kartami burraco.

Vrhunec dogajanja bo ob koncu tedna, med 9. in 11. oktobrom. Prevozno podjetje Trieste Trasporti bo v popoldanskih urah vabilo obiskovalce na opensko postajo na ogled starinskega tramvaja. Pod obeliskom, ki bo za to priložnost osvetljen, bo delovala stojnica s hrano in pijačo športnega društva Brdina - v petek od 13. do 19. ure, v soboto od 7. ure do polnoči ter v nedeljo od 7. do 17. ure. Na drugi strani Napoleonske poti, na Vejni, bo stojnico postavilo športno društvo Mladina, ki bo goste sprejemalo v petek med 14. in 20. uro, v soboto med 12. in 20. uro, v nedeljo pa med 8. in 20. uro. Vsak dan bodo zjutraj in popoldne pri Obelisku najmlajše kratkočasili z animacijo in poslikavo obraza. V petek in soboto ob 17.30 bo krenil prvi sprehod s kočijo in konji po Napoleonski poti, ki je namenjena osebam s posebnimi potrebami.

V soboto in nedeljo med 8. in 21. uro bo na kontovelski strani Napoleonske poti stojnico imelo tudi športno društvo Devin, ki letos prvič sodeluje s konzorcijem. V dopoldanskih urah bo Mladina tu priredila tekaško tekmovanje v krosu s pogledom na Tržaški zaliv. Na istem kraju bo ob 15.30 zbirališče za orientacijski tek, ki ga prireja društvo Punto K Orienteering.

Ob 16. uri bo na pobudo društva Tabor z Nanoškega trga (Škavence) krenil voden ogled Opčin z Živko Persi (rezervacije zbirajo na e-naslovu skdtabor@gmail.com). Društvo bo v sodelovanju s Potmi umetnosti - Rotte d’Arte priredilo tudi slikarsko delavnico na Parkljevem hribu (več informacij na številkah 340 0982102 in 331 2800453).