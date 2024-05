Sobota, 4. maja 2024

Nad našimi kraji se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, pri tleh pa nas je dosegla oslabljena vremenska fronta. V višinah k nam od severa priteka vlažen in hladnejši zrak.

V gorah bo spremenljivo oblačno z možnimi posameznimi plohami, predvsem popoldne. Po nižinah in ob obali bo pretežno oblačno z možnostjo popoldanskih krajevnih ploh. Pihali bodo šibki vetrovi.

Danes dopoldne bo oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Sredi dneva se bo začelo jasniti. Čez dan bodo nastale posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 6, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.