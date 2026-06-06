Sobota, 6, junija 2026

V severnem Sredozemlju je ciklon z vremensko fronto, ki bo čez dan prešla naše kraje. Pred fronto bo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, po prehodu fronte pa se bo od severa prehodno nekoliko ohladilo.

Danes dopoldne bo prevladovalo oblačno vreme, nato se bo do večera postopoma razjasnilo. Popoldne se bodo med Karnijskimi Predalpami in Alpami pojavljale plohe. Ob morju bo dopoldne sprva pihala zmerna burja, popoldne pa morski veter.

Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastala bo lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne povečini ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.