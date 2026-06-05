Z baklado so se spomnili na Jana

V Doberdobu so nocoj izpeljali baklado v spomin na prerano preminulega Jana Benso. Štiriindvajsetletni domačin je, kot znano, izgubil življenje prejšnji petek v hudi prometni nesreči, v kateri je umrl še 25-letni Gorican Lorenzo Valentini.

Baklado sta v petek zvečer organizirala društvo Dob in doberdobska občina. Začela se je na dvorišču doberdobskega župnišča, kjer v zadnjih letih vaška mladina gradi pustni voz. Med mladimi pustnimi mojstri je bil tudi sam Jan, ki je bil v doberdobski pustni skupini prava gonilna sila. Baklada je potekala po vaškem središču in se zaključila pred osnovno šolo, kjer stoji mlaj. Jan je v zadnjih letih v prvi osebi sodeloval tudi pri njegovem postavljanju. Letos je s svojim traktorjem prvič poskrbel za prevoz mlaja od Doberdobskega jezera do središča vasi.

Baklade, ob zaključku katere je nekaj časa močno deževalo, so se udeležili številni domačini in domačinke, veliko je bilo mladih. Poleg domačega župana Petra Ferfoglie sta bila navzoča še župana Sovodenj Luka Pisk in Ronk Mauro Benvenuto. Spominu na Jana so se prišli poklonit tudi številni odbojkarji in odbojkarice, saj je sam igral z več ekipami in v vsaki je pustil neizbrisno sled. Navzoči so bili tudi predstavniki raznih drugih sredin, v katerih je bil Jan aktiven, od civilne zaščite do športnega združenja Mladost in tabornikov. Njegova tragična smrt je prizadela mnoge, tako da je bila ganjenost velika.