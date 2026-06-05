FVG Pride bo 3. oktobra

Deželna parada ponosa, znana kot FVG Pride, bo, kot znano, letos v Vidmu. Organizatorke so so sklenile, da dogodek, sprva napovedan za 26. september, preložijo na drug termin zaradi sovpadanja z nacionalnim shodom alpincev, ki bo letos v Vidmu. Osrednji letni dogodek skupnosti LGBTQIA+ skupnosti bo torej 3. oktobra, je sporočila predsednica društva FVG Pride Alice Chiaruttini. »Pričakujemo široko udeležbo, želimo, da bi bil FVG Pride odprt in raznolik prostor, ki bi naše skrbi lahko posredoval širši družbi,« je dejala.

Podpredsednica društva Ambra Canciani je pristavila, da jih veseli dejstvo, da so organizatorji drugih športnih in kulturnih dogodkov, ki se bodo v istem obdobju odvijali v Vidmu, v paradi videli priložnost, ne pa težavo. »To je pozitiven znak in odlična priložnost, da pokažemo, kako je mogoče doživljati javni prostor: ne kot nekaj, kar si je treba razdeliti, temveč kot kraj, ki si ga je mogoče deliti,« je komentirala.