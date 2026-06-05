Iz Trsta poziv k enotni evropski stanovanjski politiki

Stanovanjska kriza je v Evropi dan za dnem bolj izrazita, saj se povsod soočajo z naraščajočimi cenami stanovanj in vse višjimi stanovanjskimi stroški. V večjih mestih na primer vsako deseto gospodinjstvo porabi več kot 40 odstotkov svojih prihodkov za stanovanje. Vsaka država članica ima sicer svojo samostojno bivalno politiko, prevladuje pa skupna želja po enotni stanovanjski politiki, so v petek poudarili vodilni akterji na stanovanjskem področju iz cele Evrope, ki so se v Trstu zbrali na peti konferenci evropske stanovanjske politike Housing Europe’s Annual Conference - From West to East: Building a brighter housing future.

V mali dvorani tržaškega gledališča Verdi so se spregovorili direktorji, politični predstavniki, predsedniki zadrug in združenj, ki neposredno oblikujejo bivalno omrežje, vsak na svojem ozemlju, od Italije do Danske, Belgije, Slovenije, Hrvaške, Irske in Španije.

Slovensko stanovanjsko politiko je zastopal direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec, ki je napovedal, da namerava Slovenija podvojiti ponudbo do leta 2035: »Javno najemnih stanovanj je v Sloveniji okrog 30 tisoč, kar je sorazmerno malo, okrog 4 odstotke celote. Desetletni načrt cilja na 8 odstotkov, to je do 70 tisoč javnih stanovanj.«