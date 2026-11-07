Sobota, 7. novembra 2026

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad severno Evropo. Nad Sredozemljem je plitev ciklon. K nam bo v višinah dotekal toplejši in prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Spremenljivo bo. Ob morju in na vzhodnem pasu bo spet zapihala okrepljena burja, zlasti v Trstu in na Kraški planoti. Čez dan bo hladneje.

Pretežno oblačno bo, več jasnine bo lahko na severovzhodu. Na zahodu bodo čez dan možne rahle padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 m. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti vzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.