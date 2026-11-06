Pred spominsko slovesnostjo oskrunili tablo društva Tigr

Spomenik v gozdu Salcer, ki spominja na tajni sestanek antifašistov, članov tajnih organizacij Tigr in Borba 3. novembra leta 1929, je bil zopet tarča vandalov. Neznanci so tokrat z žaljivimi napisi pomazali informativno tablo ob njem. Vandali Tigrovce obtožujejo nacionalizma, komunizma in ubijanja Slovencev in Italijanov. Tamkajšnje obeležje je sicer že večkrat bilo tarča skrajnežev.

Do neljubega odkritja je prišlo danes, ko so se organizatorji Pohoda spomina pripravljali na jutrišnjo prireditev. Slednjo prirejajo Društvo Tigr Primorske, Odbor za proslavo bazoviških žrtev in Koordinacijsko združenje kraških vasi. Zbirališče bo ob 10. uri na parkirišču pri gozdu Salcer (ob cesti za golf igrišče). Po nezahtevnem pohodu po kraškem robu bo ob 11. uri pri obeležju krajša slovesnost.