Odprtje novega akademskega leta v znamenju umetne inteligence

Umetna inteligenca spreminja poklic matematika. Odprta vprašanja, ki so taka ostala veliko let, se danes rešujejo v nekaj urah, včasih minutah ali celo sekundah. K temu je pripomogel predvsem razvoj umetne inteligence, ki je bila letos v središču pozornosti na odprtju akademskega leta visoke šole za napredne študije Sissa. Slovesnost je potekala na Trsteniku v veliki dvorani, ki nosi ime po Paolu Budinichu, ustanovitelju šole za doktorske študije s področja znanosti.

Letošnje odprtje so praznovali z dvojno slovesnostjo. Poleg dogodka v veliki dvorani je park šole na Trsteniku dobil ime po Danieleju Amatiju, pred kratkim preminulemu bivšemu direktorju, ki je vajeti šole prevzel neposredno iz rok Paola Budinicha. Novost je napovedal direktor Sisse Andrea Romanino, ki je nato v svojem govoru izpostavil uspehe raziskovalcev in šole na mednarodni ravni. Univerza v Stanfordu je tudi letos sestavila seznam najbolj vplivnih znanstvenikov na svetu, je povedal, »v katerem je prisotnost raziskovalcev Sisse za 20 odstotkov višja od svetovnega povprečja. Uspeh naših raziskovalcev je neposredno povezan z obsegom sredstev, ki jih prejmemo za delo, ki ga opravljamo. Letos je tako projekt našega fizika Gabriela Francisca Cuoma Extended Probes in Quantum Field Theory prejel milijon 200 tisoč evrov iz sklada za podporo mladih znanstvenikov Starting Grant Evropskega raziskovalnega koncila ERC.«

Veliki znanstveniki opozarjajo, da mora človek UI uporabljati previdno in »da je pri raziskovalni revoluciji treba ohraniti pokončno držo in principe avtorstva, preverjanja in razumevanja znanosti,« je v svojem nastopu povedala glavna gostja, profesorica matematike na Massachusetts Institute of Tecnology, Gigliola Staffilani. Opozorila je na posledice nepreverjenega širjenja matematičnih rešitev, pridobljenih s pomočjo UI.