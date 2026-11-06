Protestniki so skušali zavzeti nekdanjo tržnico v silosu

Drevi je bilo na Trgu Libertà spet živo, poleg prostovoljcev, ki so delili humanitarno pomoč, se je tam zbralo približno dvesto protestnikov in drugih, ki so beguncem na ulici izrazili solidarnost. Opozorili so, da v Starem pristanišču ni več opuščenih skladišč, kamor bi se lahko zatekali ljudje brez strehe nad glavo. Kritični so bili do politikov, češ da samo govorijo, naredijo pa bolj malo. »Prihaja oster mraz, dve osebi sta že umrli, ne smemo dovoliti, da umrejo še druge. Če ne bodo odprli sprejemnih centrov, denimo v nekdanji tržnici v Ulici Gioia, jih bomo sami,« so še napovedali.

Naposled so tudi skušali udejaniti svoje napovedi in skušali zasesti nekdanjo tržnico, kamor so protestniki vstopili, a je policija preprečila zasedbo. V izgredih so bili poškodovani trije policisti, poroča dnevnik Il Piccolo, policija pa je pridržala ranjeno protestnico.

To je bil tudi povod za protestni sprevod s Trga Libertà do kvesture, kamor je zakorakalo približno 150 protestnikov. Okoli 21.30 se je mednje vrnila pridržana protestnica, malo zatem so se odpravili na nov neprijavljen protestni sprevod po tržaških ulicah.