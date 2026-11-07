Sokolovi košarkarji utrpeli prvi poraz v letošnji sezoni

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Athletismo – Sokol Bunker 81:70 (17:15, 28:37, 51:52, 68:68)

Sokol: Zidaric 14, Bidoia 1, Bratus 4, E. Malalan 0, Ferfolja 11, Ušaj 18, S. Malalan 20, Perčič 0, Raseni 0, Gutty 2, Visintin in Gerin nv. Trener: Švab.

Košarkarji Sokola Bunker so v četrtem krogu deželne divizije 2 utrpeli prvi poraz v letošnji sezoni. Na gostovanju v Gorici so po podaljšku klonili proti domačemu Athletismu, ki je tako zdaj sam na vrhu lesvice goriško/tržaške skupine. Končni izid je bil 81:70, potem ko se je redni del tekme končal izenačeno pri 68:68. Kot je torej razvidno iz posameznih izidov, je bilo košarkarjem trenerja Marka Švaba usoden povsem ponesrečen podaljšek, ki so ga domačini dobili s 13:2. Dovolj jim ni bilo niti 20 točk Saše Malalana in 18 točk kapetana Iva Ušaja.