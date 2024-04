Sreda, 10. aprila 2024

Do popoldneva bo prevladovalo oblačno vreme tudi z rahlimi do zmernimi padavinami, ki bodo verjetnejše na zahodnem pasu. Sredi dneva bo zapihala zmerna burja, na Kraški planoti in v Trstu bodo sunki burje lahko okrepljene jakosti.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno in povečini suho. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.