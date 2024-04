Sreda, 10. aprila 2024

Vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo in zahodno Sredozemlje. Nad Alpami slabi in se bo predvidoma razdelila na južni in severni del. Od juga k nam doteka topel in v višinah nekoliko bolj vlažen zrak.

Do popoldneva bo prevladovalo oblačno vreme tudi z rahlimi do zmernimi padavinami, ki bodo verjetnejše na zahodnem pasu na meji z Venetom. Sredi dneva bo zapihala zmerna burja; na Kraški planoti in v Trstu bodo sunki burje lahko okrepljene jakosti. Zvečer se bo na vzhodnem pasu lahko delno razjasnilo.

Pretežno oblačno bo in povečini suho. Predvsem na zahodu bodo dopoldne možne rahle padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.