Pri Vižintinih se je v teh dneh zaključila obnova strehe vojaške kapelice iz leta 1918. Streho spomenika, ki so ga obnovili leta 2009 in je od takrat eden od osrednjih krajev spomina na padle madžarske vojake na soški fronti, je lani poškodovala toča. Doberdobska občina je v obnovo, ki so jo izpeljali v skladu s smernicami Zavoda za varstvo arheološke in krajinske dediščine FJK, vložila okrog 12.000 evrov.