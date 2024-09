Sreda, 11. septembra 2024

V hribovitem svetu bo pretežno oblačno vreme; ob morju in v nižinskem pasu pa spremenljivo. Tekom dneva postopno poslabšanje. Od popoldneva in zvečer bodo že možne prve plohe in krajevne nevihte. Dež se bo krepil in količina padavin bo lahko obilna zlasti v nižinskem pasu. Na obalnem območju bo pozno zvečer zapihal jugo.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Proti večeru bo na severozahodu nastala kakšna ploha. Več jasnine bo na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, ob morju okoli 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.