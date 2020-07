V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno do spremnljivo vreme, pihali bodo krajevni vetrovi. V hribih bo spremenljivo do bolj oblačno z občasnimi padavinami in tudi kakšno popoldansko nevihto, ki se bo nato lahko širila tudi po nižinah.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, bolj verjetne v severozahodni Sloveniji.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER