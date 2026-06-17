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Sreda, 17. junija 2026

Spletno uredništvo |
16. jun. 2026 | 0:01
    Sreda, 17. junija 2026
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Nad Alpe se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Zvečer nas bo prešla šibka vremenska motnja. K nam bo v višinah od severozahoda dotekal nekoliko bolj suh in postopno toplejši zrak.

Danes dopoldne bo pretežno jasno ali rahlo pooblačeno. Popoldne bo v hribih še možna kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter z morja.

Danes bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo dopoldne za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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