Sreda, 17. junija 2026

Nad Alpe se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Zvečer nas bo prešla šibka vremenska motnja. K nam bo v višinah od severozahoda dotekal nekoliko bolj suh in postopno toplejši zrak.

Danes dopoldne bo pretežno jasno ali rahlo pooblačeno. Popoldne bo v hribih še možna kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter z morja.

Danes bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo dopoldne za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.