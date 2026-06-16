Na območju Črne prsti se je poškodovala pohodnica

Regijski center za obveščanje Nova Gorica je danes ob 11. uri obvestil policiste o pogrešani 66-letni Nizozemki, ki je bila v skupini pohodnikov na poti s Črne prsti proti Domu na Komni, poročajo Primorske novice. Pogrešano planinko so po nekaj minutah našli poškodovano na območju Črne prsti, blizu Matajurskega vrha, na območju občine Tolmin.

Planinka je hodila v skupini šestih pohodnikov, ki so pohod začeli pri koči na Črni prsti in nadaljevali proti Domu na Komni. Pohodniki so hodili v razmaku, kasneje pa ugotovili, da omenjene pohodnice ni med njimi. Šli so jo iskat ter najprej opazili njeno pohodniško palico, nato pa jo zagledali pod prepadno steno. Zaradi zahtevnega in strmega terena niso mogli do nje, zato so poklicali pomoč.

Na kraju so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, nato pa še dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS z Brnika, v kateri je sodeloval tudi policist gorske policijske enote. Poškodovano planinko so na kraju oskrbeli in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policija bo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.