Kosovelovi so se vrnili domov

Na prenovljeni Kosovelovi domačiji so v torek ponovno odmevale besede in glasba družine Kosovel. V Tomaju so namreč s krajšim kulturnim programom, v ospredju katerega je bila družinska zgodba Kosovelovih, odprli prenovljeno domačijo, za katero Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, kot je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Že v prihodnjih dneh obiskovalce vabijo na dneve odprtih vrat.

Slavnostna beseda je na prireditvi pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. »Tu sem se včasih zadrževala več kot doma. Še v času po smrti Srečkove sestre in njenega moža, ko je bila domačija popolnoma zaprta enajst let, sem skrbela zanjo in za vrt, ki je bil vedno poln rož,« se je spomnila. Po prvi prenovi, ko so Kosovelovo domačijo odprli za javnost, pa je postala oskrbnica in je po hiši vodila obiskovalce preko 20 let.

Skozi odlomke pisem, zapisov in glasbo so na včerajšnjem odprtju zaživeli vsi člani Kosovelove družine. Pisma očeta, Antona Kosovela, in matere Katarine, novinarsko delo najstarejšega sina Stana, sladke dobrote po receptu Tončke, klavirske skladbe Karmele, glas Anice in Srečka.