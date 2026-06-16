Ministrica Suzana Lep Šimenko nagovorila zamejce in Slovence po svetu (video)

Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je z videoposnetkom, ki ga je objavila na facebook strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, nagovorila rojake. »Številne med vami že poznam, saj sem bila v prejšnjem mandatu predsednica komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu,« je uvodoma povedala v prijaznem sporočilu. »Pričakujete lahko, da bom vaš močan glas v 16. Vladi Republike Slovenije,« je obljubila in napovedala, da »bomo nadaljevali vse dobre zgodbe«. Celoten videoposnetek si lahko ogledate spodaj.