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Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ministrica Suzana Lep Šimenko nagovorila zamejce in Slovence po svetu (video)

Objavila je videoposnetek na družbenih omrežjih

Spletno uredništvo |
Ljubljana |
16. jun. 2026 | 15:50
    Ministrica Suzana Lep Šimenko nagovorila zamejce in Slovence po svetu (video)
    Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko (ZAJEM ZASLONA)
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Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je z videoposnetkom, ki ga je objavila na facebook strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, nagovorila rojake. »Številne med vami že poznam, saj sem bila v prejšnjem mandatu predsednica komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu,« je uvodoma povedala v prijaznem sporočilu. »Pričakujete lahko, da bom vaš močan glas v 16. Vladi Republike Slovenije,« je obljubila in napovedala, da »bomo nadaljevali vse dobre zgodbe«. Celoten videoposnetek si lahko ogledate spodaj.

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