V odročni knjigarni zaživel Banksyjev James Joyce

James Joyce se je vrnil v Trst. Pojavil se je zjutraj v kartonasti obliki naravne velikosti s klobukom na glavi in belo-sinjo kravato. Pod pazduho je držal rokopis, na katerem je bil na gornji strani zabeležen datum – 16. junij – na spodnji zaključni stavek njegovega najbolj znanega romana, Uliksesa: »yes I said yes I willYes«. Ja, rekel sem ja, bom Ja.

Kartonasti Joyce je bil z magnetnima ploščicama prilepljen na kovinsko roleto vhoda knjigarne Zeno Bandini v Ul. Lazzaretto Vecchio. Tam ga je zjutraj, vsa presenečena, zagledala Viviana Amendola, upraviteljica knjigarne, ko je prišla odpirat vrata. Pozorno ga je odlepila in ga nato namestila v izložbeno okno, da je, med knjigami, zrl na mimoidoče, ki so se s pločnika zvedavo ozirali nanj.

Kartonasti Joyce je novo, doslej zadnje, tokrat zelo kulturno darilo »tržaškega Banksyja« mestu. Z njim se je hotel na svojstven način pokloniti Bloomsdayu, mednarodnemu dnevu v spomin na irskega pisatelja, izbranemu po dnevu, 16. juniju 1904, v katerem se odvija Ulikses, in imenu njegovega protagonista, Leopoldu Bloomu.