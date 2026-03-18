Sreda, 18. marca 2026

Hladna fronta se pomika nad vzhodno Evropo. Nad srednjo in zahodno Evropo se je vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka, a na vreme pri nas bo vplivalo višinsko jedro hladnega zraka, ki se od severa pomika nad Slovenijo. Od severa doteka hladnejši zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. V nižinah in ob obali bo pihala okrepljena burja, ki bo močnejša na Tržaškem. V višjih legah bo pihalo iz severovzhoda. Na vzhodu dežele niso povsem izključene padavine.

Danes bo sprva precej oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Popoldne se bo počasi jasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.