Novogoriška univerza odprla svoj študentski dom sredi Gorice (FOTO)

Univerza v Novi Gorici je danes, 17. marca, v prenovljeni Palači Paternolli na goriškem Travniku odprla svoj novi študentski dom. »V poslopju bodo v kratkem našli začasni dom študentke in študenti Univerze v Novi Gorici in drugih univerz, ki so prisotne v tem okolju,« je rektor novogoriške univerze Boštjan Golob povedal odprtju, ki sta se ga med drugim udeležila podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, ter minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Igor Papič.

»Trdno verjamemo, da lahko Univerza v Novi Gorici v sodelovanju z odličnimi institucijami iz Slovenije in Italije, pri slednjih mislim še posebej na videmsko in tržaško univerzo, pa tudi visoko šolo SISSA, v tem prostoru poskrbi za odlično izobrazbo mladih kadrov, od katerih bodo nekateri kariero tu tudi nadaljevali,« je povedal Golob in pohvalil »izjemno delo skupine Roberta Viscontija«, ki nosi zasluge, da je Palača Paternolli spet zasijala v vsem svojem sijaju. Golob se je zahvalil tudi skupini novogoriške univerze za urbani trajnostni razvoj, ki je pod vodstvom Saše Dobričič imela vizijo o nastanitvi študentov v Palači Paternolli, kjer bo na voljo 60 ležišč, od tega večinoma v enoposteljnih sobah, opremljenih s kuhinjo in kopalnico, s fitnesom v pritličju.

Pred prerezom traku je spregovoril tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je navzoče opozoril, da so priča dogodku, ki bi bil še pred dvajsetimi, desetimi leti skoraj nemogoč. Po njegovih besedah je odprtje študentskega doma novogoriške univerze sredi Gorice pomembna naložba v mlade, v prihodnost in v sožitje. Zadovoljstvo je ob robu svečanega odprtja izrazil tudi minister Arčon, ki je spomnil, da je novogoriška univerza že leta vpeta v goriški prostor, svojčas je v Gorici že bila prisotna s fakulteto za umetnost, sicer je tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje vedno podpiralo in še vedno podpira čezmejno sodelovanje.