Nova predsednica Fundacije Narodni dom je Lidia Glavina

Fundacija Narodni dom ima novo predsednico: Igorja Giacominija, ki je oktobra lani odstopil zaradi osebnih razlogov, bo na čelu ustanove, v lasti katere je tržaški Narodni dom, nasledila izkušena menedžerka Lidia Glavina. Imenovana je bila na predlog Sveta slovenskih organizacij oziroma njegovega predsednika Walterja Bandlja.

V Trstu rojena Lidia Glavina ima vodstvene izkušnje v več podjetjih. Med letoma 2016 in 2019 je bila predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Od leta 2022, ko je bocenska banka Sparkasse prevzela čedajsko banko Civibank, je v njenem upravnem odboru predstavnica slovenskih delničarjev.