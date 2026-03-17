Zahodni Balkan kot prioriteta širitve EU

»Samo močnejša Evropa je lahko branik pred neredom v svetu.« To je ena ključnih misli generalnega sekretarja Srednjeevropske pobude (SEP) Franca Dal Masa, ki je danes v tržaškem Kongresnem centru Generali odprl dan bogate izmenjave političnih in gospodarskih vizij evropskega, a tudi globalnega prostora. Teme so se ves čas prepletale, saj je obeleževanje 30. obletnice izvršnega sekretariata SEP danes povezana z velikim projektom vzpostavitve gospodarskega koridorja IMEC med Indijo in Sredozemljem. Pogoji za uresničitev slednjega so namreč politična stabilnost, varnost in sodelovanje, ki predstavljajo srčiko tridesetletnega delovanja Srednjeevropske pobude.

»V treh desetletjih smo zgradili dobre odnose in povezave med državami, ki so bile nekoč razdeljene,« je na današnjem slavnostnem dogodku pojasnil Dal Mas. Dodal je, da danes SEP združuje isto Evropo, ki je bila nekoč razdeljena in ki mora nujno ostati enotna, če se želi uspešno soočiti z globalnimi neravnovesji. Dal Mas je še citiral nekdanjega italijanskega predsednika Luigija Einaudija, ki je trdil, da bi moral koncept absolutne suverenosti držav postopoma izginiti iz ustav. Če se zaprejo vase, države ne morejo preživeti, je dodal prvi mož SEP.

Evropska integracija, eden od ciljev tridesetletnega delovanja Srednjeevropske pobude, je bila v ospredju srečanja z naslovom Bližnji v regiji, močnejši v Evropi, na katerem so sodelovali zunanji ministri oziroma njihovi namestniki iz Srbije, Ukrajine, Moldavije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovaške.

Slovenska ministrica Tanja Fajon je tako na panelu kot v pogovoru za Primorski dnevnik izpostavila, da »v tem podivjanem svetu vojn, potrebujemo močno, razširjeno EU najpozneje leta 2030«. Po njenem mnenju gre za strateško nujnost, ki potrebuje hitre prilagoditve tako na strani držav kandidatk kot Bruslja. Ta proces, čeprav nujen, pa ne pozna bližnjic. »Enaki pogoji in enaki kriteriji za vse, brez zniževanja standardov,« je bila jasna Fajon.

Enake besede je bilo včeraj slišati tudi iz ust italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija, ki pa je poudaril, da imajo države Zahodnega Balkana absolutno prednost v procesu pridružitve, še pred Ukrajino. »Ne moremo dovoliti, da se Balkan oddalji od Evrope, ker Bruselj ni izpolnil svojih zavez,« je dejal minister Tajani.