Fajon s Tajanijem o vprašanju zajamčenega zastopstva manjšine

Ob robu današnjega slavnostnega dogodka ob 30. obletnici izvršnega sekretariata Srednjeevropske pobude je potekalo tudi kratko bilateralno srečanje med Slovenijo in Italijo. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon se je namreč po srečanju s predstavniki slovenske manjšine v Italiji, o katerem smo poročali posebej, sestala z italijanskim kolegom Anotoniem Tajanijem. Kot je predhodno napovedala, ga je opozorila na potrebo po zakonski rešitvi vprašanja zajamčenega zastopstva manjšine tako v Deželnem svetu FJK kot v rimskem parlamentu. Zaupala nam je, da je svojemu sogovorniku tudi dejala, da Slovenija odločno podpira izvajanje tako imenovanega zaščitnega zakona. Ministrica Fajon se je ministru Tajaniju še zahvalila za ustavitev načrta krčenja ravnateljstev slovenskih šol v Italiji.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.