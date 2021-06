Sreda, 2. junija 2021

Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad večjim delom Balkana je višinsko jedro hladnega zraka, ki povzroča spremenljivo vreme. K nam od severa doteka dokaj suh in še razmeroma hladen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo le zmerno oblačno, v hribovitem svetu in v predgorskem pasu pa bo več spremenljive oblačnosti tudi z možnim rahlim dežjem, zlasti popoldne. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Danes bo zjutraj in dopoldne dokaj jasno, popoldne bo nekaj plitvih kopastih oblakov.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER