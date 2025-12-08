Rekorden začetek smučarske sezone

V Furlaniji - Julijski krajini se je zimska sezona začela z rekordnimi številkami. Med 6. in 8. decembrom so namreč v petih odprtih smučiščih zabeležili več kot 21.000 obiskovalcev, je sporočil deželni odbornik za turizem Sergio Emidio Bini. Predprodaja smučarskih vozovnic je bila za devet odstotkov višja kot lani.

Največ smučarjev so zabeležili na Trbižu in Zoncolanu. Po Binijevih besedah k uspehu med drugim prispevata najnižja cena smučarske karte. Veliko je rezervacij tudi za prihajajoče praznike, ko na smučiščih pričakujejo veliko gostov zlasti iz Italije, januarja pa predvsem tuje smučarje, tudi iz Slovenije.