Koledar tokrat s fotografijami pokuševalca olja

Koledar Pod oljkami v Bregu za leto 2026 je posvečen 30-letnici združenja izvedencev in pokuševalcev oljčnega olja OLEA (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori), ki deluje z namenom formiranja profesionalnih pokuševalcev in promocije kakovostnega oljčnega olja med proizvajalci in uporabniki. Predstavili so ga v Sprejemnem centru Naravnega rezervata doline Glinščice v Boljuncu.

»Čeprav nas vreme zavaja, saj je dan sončen in vroč, se približujemo zaključku leta, ko je čas za predstavitev našega koledarja,« je dogajanje uvedel Aleksander Coretti, župan dolinske občine, ki koledar izdaja v sodelovanju s konzorcijem oljčnega olja Tergeste DOP. Uredil ga je pesnik in pisatelj, nekdanji dolinski župan in oljkar Boris Pangerc, ki je bil pred četrt stoletja njegov prvi urednik do leta 2011. »Koledar je prvič izšel leta 2002. Po desetih letih sta urednikovanje prevzela brata Starc, nato pa sem ga pred petimi leti spet jaz in gradivo zbral za koledarje do leta 2029,« je priznal Pangerc, ki je priložnost izkoristil za poklon preminulemu Giovanniju Degenhardtu, dolgoletnemu sodelavcu pri konzorciju Tergeste DOP in združenju OLEA.

Koledar krasi z naslovnico trinajst posnetkov, ki jih je v svojo kamero ujel direktor združenja OLEA Giorgio Sorcinelli. Pozoren na detajle je za vsak mesec izbral pomenljivo fotografijo, ki po svoje diktira ritem pridelovanja, od januarskega miru v oljčnikih v Bregu do majskega cvetja, od jesenskega nabiranja do pokušnje in stekleničke dragocenega olja. Sorcinelli je tako združil svoji dve strasti, fotografijo in oljke. V svojem arhivu hrani več tisoč fotografij, samo za koledar jih je uredniku in grafični oblikovalki ABSK Graphics Sharon Kante ponudil petdeset v predogled.

Predstavitev je v vlogi botre obiskala Marisa Cepach, izvedenka in poznavalka lokalnega proizvoda: »Koledar vsako leto proslavlja ljubezen, ki jo proizvajalci imajo do bogatih sadov naše zemlje in trud, ki ga vložijo v pridelovanje.« Spomnila je, da je Degenhardt s promocijo brežanskega olja postavil osnove za priznavanje porekla domače belice in ustvaril prvi odbor pokuševalcev Furlanije - Julijske krajine.