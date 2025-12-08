Odbor Evropskega parlamenta znova podprl pobudo My Voice, My Choice

Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) je danes znova podprl evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav za vse ženske v EU. Znova so morali glasovati zaradi spremembe postopka.

Odbor FEMM je s 26 glasovi za in 12 proti znova podprl predlog resolucije Evropskega parlamenta, v katerem pozdravlja evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice. Evropsko komisijo poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi državam članicam omogočil zagotavljanje varnih umetnih prekinitev nosečnosti vsem ženskam, ki v EU nimajo dostopa do varnega in zakonitega splava, v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.

Obenem so člani odbora opozorili, da v številnih delih Evrope ženske še vedno nimajo polnega dostopa do splava, kar da jih izpostavlja tveganju telesnih poškodb ter finančnemu in duševnemu pritisku. Države članice unije so pozvali, naj spremenijo svojo zakonodajo na področju umetne prekinitve nosečnosti, da bo ta v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic in javnozdravstvenimi smernicami. Zavzeli so se tudi za to, da bi pravico do splava vključili v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Pristojni odbor je moral o pobudi znova glasovati zaradi spremembe postopka. V začetku novembra, ko je predlog resolucije prav tako prejel 26 glasov za in 12 proti, je namreč odločal v skladu s postopkom, ki vključuje ustno vprašanje komisiji. Zdaj predlog obravnava v skladu s postopkom, ki je predviden za sprejemanje parlamentarnega stališča o evropskih državljanskih pobudah. Ta predvideva predstavitev na odboru FEMM, nato pa obravnavo pobude na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki se lahko sklene z glasovanjem o resoluciji.

Pobudo My Voice, My Choice bodo predvidoma obravnavali in o njej tudi glasovali v četrtek prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Evropska komisija je pobudo za varen in dostopen splav za vse ženske v EU, na čelu katere je Inštitut 8. marec in ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, v obravnavo sprejela 1. septembra letos. Zdaj ima do začetka marca 2026 čas, da odgovori nanjo. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.