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Sreda, 2. septembra 2026

Spletno uredništvo |
1. sep. 2026 | 0:01
    Sreda, 2. septembra 2026
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Jutri zjutraj bo rahlo oblačno. Popoldne bo spremenljivo z možnimi plohami in nevihtami, ki se bodo začele v hribih in zvečer razširile v nižine. Dopoldne bo na obali in na vzhodu pihala zmerna burja, čez dan pa veter z morja. Temperature bodo nad povprečjem za to obdobje.

Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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