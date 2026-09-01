Sreda, 2. septembra 2026

Jutri zjutraj bo rahlo oblačno. Popoldne bo spremenljivo z možnimi plohami in nevihtami, ki se bodo začele v hribih in zvečer razširile v nižine. Dopoldne bo na obali in na vzhodu pihala zmerna burja, čez dan pa veter z morja. Temperature bodo nad povprečjem za to obdobje.

Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.