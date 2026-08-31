Italijanska vlada vztraja z »začasno« zamrznitvijo schengna

Državljani tretjih držav, torej nečlanic EU, bodo ob prihodu iz Španije morali za vsaj še 15 dni ob vstopu v Italijo pokazati dokumente. Italijanska vlada je namreč podaljšala preklic schengenskega režima, ki ga je 1. avgusta uvedla ob navalu več kot 70.000 ljudi iz Maroka na špansko eksklavo Ceuta in zatem sredi avgusta podaljšala do včerajšnjega dne, češ da kritične težave na omenjenem španskem ozemlju na afriški celini še niso minile. Glavnina ljudi se je sicer že dan po navalu vrnila nazaj.

Vest o podaljšanju kontrol za prišleke iz Španije je bila v zraku, danes pa je z italijanskega notranjega ministrstva prišla še uradna potrditev. Na Viminalu so, kot so sporočili, ocenili, da vzroki, zaradi katerih je bil ukrep uveden, ostajajo kljub ukrepom, ki jih je za normalizacijo stanja v Ceuti sprejela Španija. Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je novico o tem prejel od svojega italijanskega kolega Mattea Piantedosija. Rim je ocenil, da bi se med povečini še neidentificiranimi ljudmi, ki se iz Ceute še niso vrnili v Maroko, lahko skrival kak ekstremist, ki bi kanil načrtovati kak džihadistični atentat. Po oceni Madrida je v Ceuti ostalo od 3500 do 7000 migrantov, velik delež teh predstavljajo mladoletniki brez spremstva.

Posledični odziv Madrida je bil hiter in kot doslej recipročen. Španija je za dodatna dva tedna podaljšala nadzor na zračnih in morskih mejah za potnike iz Italije. Kot so pojasnili pri španskem notranjem ministrstvu, je taka odločitev odgovor na uradno obvestilo Italije o podaljšanju prekinitve schengenskega režima.

Italijanska vlada vztraja tudi pri »začasnem« nadzoru na meji s Slovenijo, ki ga je uvedla oktobra 2023, pred 1045 dnevi. Tako je na strankarskem srečanju Bratov Italije v Lignanu dal vedeti italijanski minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani. Omenil je tržaškega župana Roberta Dipiazzo, ki je pred dnevi opozoril, da je nadzor, kakršnega italijanski varnostni organi izvajajo na nekaterih mejnih prehodih s Slovenijo, nesmiseln. »Žal mi je za prijatelja, župana Roberta Dipiazzo, ki misli drugače, a nadzor na meji s Slovenijo ostaja in se bo tudi nadaljeval,« je dejal Ciriani.