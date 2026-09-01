Torek, 1. septembra 2026

Danes bo na obali in v nižinah spremenljivo. Dopoldne bo oblačno. V hribih bo spremenljivo oblačno z možnimi nalivi in nevihtami. Dopoldne bo na obali in na vzhodu pihala zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Temperature bodo nad povprečjem za to obdobje.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.